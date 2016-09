Villingen-Schwenningen Moscheen tun sich auf

Villingen-Schwenningen (cos). Der bundesweite Tag der offenen Moschee spielt sich auch in VS ab. Am Tag der deutschen Einheit, dem 3. Oktober, lädt der Verein Al Salam von 14 bis 18 Uhr nach Schwenningen ein – die Blaue Moschee in Villingen öffnet sich am Montag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.