Villingen-Schwenningen Mobbing: Für Lehrerin wird Schule zur Hölle

Am gravierendsten für Jäger: Rund 56 Prozent der bundesweit befragten Pädagogen gaben an, von ihren Vorgesetzten gemobbt, also über einen längeren Zeit schikaniert, gepiesackt und ausgegrenzt worden zu sein. Rund 48 Prozent nannten die eigenen Kollegen als "Angreifer", Betroffene erleben ein "Gefühl der Respektlosigkeit und des Ausgegrenztseins". Häufig, so seine Beobachtungen, treffe es engagierte Neulinge im Beruf, Persönlichkeiten, die oft über ein zu geringes Selbstbewusstsein verfügen. Meist beginne das Mobbing recht subtil, zunächst verdrängen es Betroffene, wenn getuschelt werde, sobald man den Raum betrete oder sich Kollegen demonstrativ wegsetzen.

Ausnutzen der Macht

Warum mischen vor allem leitende Pädagogen in dem perfiden wie krank machenden Spiel mit? Es geht um das "Ausnutzen einer Machtposition", analysiert Jäger. "Nicht jeder Qualifizierte ist auch geeignet für den Job." Was bleibt Opfern , wenn sie sich von allen Stellen alleine gelassen fühlen? "Dann muss die Sache an die Öffentlichkeit, zum Beispiel an Medien wie den Schwarzwälder Boten".

Der Fall der krank geschriebenen Lehrerin ist kein Einzelfall. Jeder neunte Arbeitnehmer, heißt es in einem Bericht zum Thema Mobbing von der Barmer GEK, werde mindestens einmal in seinem Berufsleben auf üble Weise schikaniert. Arbeitsausfälle durch Mob bing verursachen einen hohen volkswirtschaftlichen Schaden, der sich je nach Quelle auf Summen zwischen 15 und 40 Milliarden Euro beläuft. Der Villinger Psychologe Andreas Maschmann kennt einige Mobbing-Fälle. "Es gibt nichts, was es da nicht gibt." Auch er hört von Vorgesetzten, die ihre Machtposition ausnutzen und Mitarbeiter piesacken. Welche Möglichkeiten Betroffene haben, zeichnet er auf: Berufsgenossenschaften und Betriebsärzte informieren und eine saubere Dokumentation über das Erlebte führen. Und wenn nichts zum Ziele führen sollte, "dann sollte Betroffene lieber den Arbeitsplatz wechseln".