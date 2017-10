Villingen-Schwenningen Miteinander lernen

VS-Schwenningen. "Das interessanteste ist, dass hier verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und zusammen lernen", staunen Aseel Abuhamda und Rania Salahi. Die beiden besuchen eine deutsch-jordanische Hochschule in Amman und sind für ein Jahr an der Hochschule Furtwangen (HFU). In Schwenningen studieren sie Bio- und Prozesstechnologie. Ein Semester sind sie hier an der Hochschule. "Im nächsten Semester machen wir ein Praktikum", erklärt die 21-jährige Aseel Abuhamda. Seit drei Jahren lernt sie Deutsch.

"Die Leute hier sind sehr hilfsbereit, die Stadt ist sauber und die Landschaft ist einfach großartig", sind sich die jungen Frauen aus Jordanien einig. "Das ist das erste Mal, dass ich einen Herbst erlebe. Bei uns gibt es nur Sommer und Winter", schildert Aseel Abuhamda. Und auch einen eigenen Briefkasten vor der Haustüre kennen sie aus ihrer Heimat nicht, berichten sie.

Kein Neuland sind deutsche Sprache und Kultur für Morgane Mennechez. Bereits seit sie sieben Jahre alt ist, lernt die 20-Jährige aus dem Elsass Deutsch. Zu ihrer Schulzeit sei sie in den Ferien oft bei einer befreundeten Familie in Deutschland gewesen, zu der schon über 40 Jahre Kontakt bestehe. "Ich finde es super wichtig, die Sprache zu sprechen, auch um zu zeigen, dass man sich interessiert", erklärt Morgane Mennechez, die an der deutsch-französischen Hochschule in Straßburg ein duales Studium macht.