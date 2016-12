Villingen-Schwenningen Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz

Schon Tradition hat sein Besuch zu Weihnachten in der Josefsgasse, bei dem ihn jedes Jahr seine beiden Töchter Charlotte und Hannah begleiten. Eigentlich hätte man in diesem Jahr bereits am neuen Standort gegenüber dem Schwarzwald-Baar-Klinikum Weihnachten feiern müssen – bekanntermaßen hat sich der Bezug des Neubaues aber erheblich verzögert. "Im Frühjahr", so hofft der Landrat, werde man aber endgültig einziehen können. Das Gebäude sei komplett fertiggestellt, jetzt müsse die Technik noch getestet werden.

Dirk Sautter, Leiter der Integrierten Leistelle, berichtete von einem sechswöchigen Parallelbetrieb ab Weihnachten, bei dem die neue Version der bewährten Software aufgespielt und das Personal daran geschult werde. Winfried Baumann und Jürgen Roth, Geschäftsführer und Vorsitzender des DRK-Kreisverbands, sind sich einig, dass "Gründlichkeit vor Schnelligkeit" gehen müsse.

114 Mitarbeiter – plus elf Springer – stehen für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb in "bedarfsorientierter Besetzung" zur Verfügung, jeweils vier an den Werktagen, wochenends zwei und nachts einer. Rund 50 000 Mal werde jährlich der Rettungsdienst benötigt, 16 000 Anrufe richten sich an die Feuerwehr und in gut 20 000 Fällen werde ein ärztlicher Notdienst benötigt, nannte Sautter Zahlen.