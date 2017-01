Villingen-Schwenningen. Bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Oberen Straße ist am Mittwoch gegen 17.45 Uhr ein 36-jähriger Mann beobachtet worden. Darauf angesprochen, versuchte er sich mit Gewalt zu entziehen und zu flüchten. Zwei Mitarbeiter des Supermarktes konnten ihn bis zum Eintreffen der verständigten Beamten festhalten. Der Mann zeigte sich sehr unkooperativ, weshalb er für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle mitgenommen wurde, teilt die Polizei mit. Auf den 36-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu.