Villingen-Schwenningen Mit sozialem Aspekt

Wolfgang Bildhauer von der Weinhandlung Big5 in Königsfeld ist Direktimporteur, bereist seit Jahren Südafrika. Er kauft nur Weine von Weingütern in Südafrika, die er selbst kennengelernt hat. Dabei achtet er darauf, dass nachhaltig, teils auch biologisch gewirtschaftet wird und die Erlöse den Landarbeiterfamilien zu Gute kommen. So kam auch die Zusammenarbeit mit dem Eine-Welt-Laden zustande. Beliebt sind auch die Weine aus dem Thandi-Weingut, das schon die weltweit ersten, fair zertifizierten Weine angeboten hat. Das Weingut ist auch ein Fürsprecher für Ethik, Soziales und die Ausbildung all derer, die am Weinherstellungsprozess beteiligt sind.

Thandi ist Südafrikas erstes landwirtschaftliches Black Economic Empowerment Projekt. Die Anteile der Farmarbeiterfamilien betragen 51 Prozent des Firmenvermögens, der Anteil soll in den nächsten Jahren auf 85 Prozent gesteigert werden. Aus den Erlösen des fairen Handels sollen auch eigene Wohnhäuser für die Farmarbeiter gebaut werden.

Während die Besucher an dem Abend sechs verschiedene Weine verkosten können, wird Bildhauer in einem Bildvortrag über Südafrika und seine Weingüter berichten. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Montag, 6. November, im Eine-Welt-Laden, Jakob-Kienzle-Straße 11 oder über ewl-vs@web.de.