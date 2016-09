Villingen-Schwenningen Mit Kultur zufrieden

Die eingebundenen Planungsbüros kommen Mitte Oktober wieder in die Doppelstadt. "Wir haben fleißig ausgewertet, derzeit liegt unser Report noch bei der Stadtverwaltung", sagt Katharina Grön vom Hamburger Büro Urbanista.

Quo vadis Baden-Württemberg-Stadt? In Bälde ist man wieder etwas klüger. Das angepeilte kommunale Leitbild dürfte freilich erst im Laufe des kommenden Jahres umrahmt sein. "Wir haben ja noch die für 2017 angesetzte und in Villingen stattfindende Workshoprunde. In rund sechs Wochen kommen wir zunächst in Schwenningen wieder zusammen", so Grön.

Bürgerbefragungen, strategische Überlegungen, Rahmenbedingen von Land, Bund und EU – die "Thinktanks" von "Urbanista" und dem von Dirk Greskowiak geleiteten Planungsbüro KGSt haben sich viel vorgenommen. Beiderseits wird das Zukunftscamp übrigens hoch eingestuft und gelobt.