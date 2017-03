Der Kabarettist Rolf Miller tritt am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen mit seinem Programm "Alles andere ist primär" auf. Miller erhielt den deutschen Kabarettpreis für seine komponierten Stammelsymphonien. "Denn keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken", heißt es. Eintrittskarten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www. schwarzwaelder-bote.de/tickets. Foto: Guido Schröder