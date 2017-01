Villingen-Schwenningen Marktplatz-Sanierung steht 2017 im Fokus

Für den zweiten Bauabschnitt – Oberflächen- und Kanalarbeiten rund um das Rathaus – stünden zwei Millionen Euro im Haushalt bereit. Die Arbeiten, so Holzmüller weiter, seien ausgeschrieben und die Vergabe werde noch im Winter erfolgen. Baubeginn soll im Frühjahr sein, der genaue Ablauf werde von den Angeboten der Firmen abhängig gemacht. Auch die Verkehrsleitung müsse noch abgeklärt werden. "Wir bemühen uns im Sinne von Anwohnern und Anliegern um eine möglichst kurze Bauzeit", meint der Bauamtsleiter.

2. Fußgängerzone

Gemäß des Haushaltsplanentwurfs zurückgestellt sei mittlerweile der gesamte dritte Bauabschnitt der Fußgängerzonensanierung im Bereich des Muslenplatzes, weiß Holzmüller. Durch die Priorisierung anderer Maßnahmen werde also auch der Treppenbereich hinter dem Gemeindehaus der Stadtkirche erst einmal auf Eis gelegt.

Bereits im vergangenen Frühsommer war sich der Gemeinderat darüber einig geworden, mit den Hauptarbeiten zu warten, bis der Investor für das ehemalige ’s Rössle, die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB), konkrete Pläne vorlege. Dabei steht auch der mögliche Abriss der Bibliothek im Raum. "Das Konzept von HBB muss mit unseren Plänen genau abgestimmt sein", sagt der Amtsleiter.

3. LGS-Geräte

Ebenso nach hinten gestellt ist die Erneuerung der LGS-Geräte im Neckarpark. Die Maßnahmen seien zwar ausgeschrieben, doch der mögliche Bau eines Studentenwohnheims auf dem LGS-Gelände solle sich mit der Ertüchtigung nicht überschneiden. 100.000 Euro seien, so Holzmüller, zusätzlich für einen geplanten Duftgarten bereitgestellt.

4./5. Kanalarbeiten in der Neuffen- Lichtenstein- und Röntgenstraße

Die Kanalarbeiten zwischen Neuffen- und Lichtensteinstraße, die im Sommer gestartet wurden, würden in den kommenden Monaten fortgesetzt. 600.000 Euro stehen dabei zur Verfügung. Auch die Kanäle in der Röntgenstraße würden überplant und für 300.000 Euro erneuert, berichtet Holzmüller.

6. Anbindung B523

Die Anbindung des Industriegebiets Ost an die B 523 – vom Postzentrum Richtung Wald – werde zwar erst 2019 baulich umgesetzt, die Planungen liefen jedoch in diesem Jahr weiter an. "Die Planungsbüros sind beauftragt, aber wir haben noch keine Zuschüsse vom Land eingefordert", meint der Bauamtsleiter.

7. Messe-Parkplätze

Im November noch hatte der Gemeinderat für die Sanierung der Parkplätze am Messegelände für einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 400.000 Euro gestimmt. Die Bauarbeiten würden in diesem Jahr von der Messe disponiert und die Kosten vorgeleistet, 2019 dann von der Stadt rückerstattet.

8. Salzgrube

Und auch im Zentralbereich gehen die Baumaßnahmen, die Auswirkung auf die Verkehrsführung nach Schwenningen haben, weiter: Nachdem im Industriegebiet Salzgrube ein erstes inneres Erschließungsnetz erstellt wurde, werde das Gebiet nochmals erweitert. "Wir möchten den hochwertigen Unternehmen weitere Arbeitsplätze ermöglichen", so der Bauingenieur. Rund 2,5 Millionen Euro stehen für die Salzgrube bereit. Dazu gehöre auch die Einrichtung eines Regenklärbeckens.

9. Nordring

Am Knotenpunkt rund um den Nordring komme es im Frühjahr nochmals zu einer Vollsperrung, um die Schlussdecke ziehen zu können.

10. Heiligenäcker

Im Bereich Herdenen Heiligenäcker, so Franz-Josef Holzmüller, werden im anstehenden Jahr die Versorgungsleitungen ertüchtigt sowie die Radverkehrsverbindung Richtung Weilersbach erneuert. 800.000 Euro seien im Haushalt dafür vorgesehen.

11. Erddeponie Bärental

Zuletzt werden in den kommenden Monaten Planungen für die Erweiterung der Erddeponie Bärental erstellt, ab 2018 könne gebaut werden.