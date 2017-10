Villingen-Schwenningen Marius Müller gibt vor seiner Neuseelandreise ein Abschiedskonzert

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt Marius Müller, dass er seit 2014 texte und komponiere und 2015 am Music Contest Villingen-Schwenningen teilgenommen habe. Er habe nicht in das Konzept des Contests gepasst, da er alleine und nicht als Band aufgetreten war, also habe er sich als Support beworben und sei so angenommen worden, berichtet er.

Seitdem sei er in Bars und Clubs aufgetreten und habe mit seiner Gitarre in Villingen in der Rietstraße und auf dem Markt in Schwenningen als Straßenmusiker gesungen. Auch in Offenburg und Stuttgart sei er als Straßenmusiker aufgetreten, fährt er fort. "Es macht mir Spaß als Straßenmusiker unterwegs zu sein", erklärt er und betont, dass immer wieder Passanten stehen bleiben, ihm zuhören und fragen, woher er komme. Natürlich würden auch Passanten einfach vorbeigehen, aber das sei für ihn in Ordnung, nicht jeder habe Zeit und Lust stehen zu bleiben und ihm zuzuhören.

Marius Müller, der sich nicht in eine Schublade stecken lässt, möchte mit seinen Texten auf jeden Fall eine Aussage machen. Ob einfühlsam oder energiegeladen schreibt und singt er über den alltäglichen Wahnsinn des Lebens, die Liebe und alles, was ihm wichtig ist. Mit Songs wie "Augen zu und tanze" oder "Wir feiern zusammen" bringt er zum Ausdruck, dass alle Menschen gleich sind. "Mir ist es wichtig, zu zeigen, dass es keine Unterschiede zwischen verschiedenen Nationalitäten und Rassen gibt", betont er.