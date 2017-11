Villingen-Schwenningen Marcel Klinge bleibt Chef der VS-FDP

Der 36-jährige FDP-Bundestagsabgeordnete führt die Doppelstadt-Liberalen seit acht Jahren. In seinem Rechenschaftsbericht zog Klinge eine positive Bilanz. Zur Rückkehr in den Deutschen Bundestag habe man in Villingen-Schwenningen durch einen engagierten Wahlkampf mit 11,9 Prozent einen überdurchschnittlichen Beitrag geleistet.

Erstmals wieder FDP-Abgeordneter in Berlin

Erstmals seit einem halben Jahrhundert sende man wieder einen FDP-Abgeordneten in die Bundeshauptstadt. "Davon wird Villingen-Schwenningen selbstverständlich profitieren". Auch bei der Landtagswahl sei es dem Stadtverband gelungen, beim Wahlergebnis über dem Wahlkreisschnitt zu liegen. "In Sachen Mitgliederzuwachs liegen wir zudem an der Spitze im Kreisverband", freute sich der Stadtrat. Als wichtigste Aufgabe des neuen Vorstands bezeichnete Klinge die Vorbereitung der Kommunalwahlen 2019.