VS-Villingen. Äußerst dramatische Minuten erlebten die Beamten des Führungs- und Lagezentrums der Polizei am Dienstagnachmittag. Ein 27-jähriger Mann rief kurz nach 16 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums an und drohte vom Aussichtsturm der Villinger Freizeitanlage Hubenloch zu springen. Über eine Stunde konnte ein Beamter der Einsatzzentrale den telefonischen Kontakt zu dem 27-Jährigen halten und ihn schließlich dazu überreden, dass ein speziell für solche Situationen ausgebildeter Beamter zu ihm auf die Turmplattform kommen darf. Diesem gelang es, den verzweifelten Mann endgültig von seinem Vorhaben abzubringen, teilt die Polizei weiter mit. Der suizidgefährdete Mann sei in ärztliche Betreuung gekommen. Bei dem Einsatz am Turm auf dem Hubenloch waren außerdem die Höhenrettung und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.