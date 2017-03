Villingen-Schwenningen "Manchmal sitzt man auch bis morgens am PC"

Dennoch veröffentlichten sie Anfang 2016 "Sinister Edge". Das Horror-Adventure für Apple- und Android-Smartphones ist auch für Virtual-Reality (VR)-Brillen, wie die Samsung "Gear VR" entwickelt worden. Eine kostenlose Testversion soll interessierten Spielern Geschmack auf mehr machen. Wer weiterspielen will, kann für knapp zwei Euro die Vollversion herunterladen. Im Spiel gilt es, Rätsel zu lösen und natürlich den Horror auszuhalten, der hinter jeder Ecke lauert. "Uns war klar, dass wir ein VR-Spiel entwickeln wollten. Das Thema Horror eignet sich dafür perfekt, weil man noch mehr in das Spiel involviert ist und das Horror-Szenario dadurch um einiges eindrucksvoller ist", meint Kevin.

Nachdem sich das Spiel bei etwa 100 Installationen eingependelt hatte, stiegen die Zahlen rasant. Der Grund: Einige bekanntere Youtuber, kurioserweise aus Spanien, waren auf das Spiel aufmerksam geworden und hatten es auf ihrem Youtube-Kanal vorgestellt und gespielt. Mittlerweile sind die Installationen auf 1800 pro Tag angestiegen. "Youtube ist für uns eine klasse Plattform, um unsere Spiele zu promoten. Wir haben kaum Budget für Werbung oder ähnliches. Wenn jemand auf Youtube unser Spiel spielt, dann ist das für uns im Prinzip kostenlose Werbung", erklärt Jan. Nicht nur für Werbung hatten die Jung-Unternehmer anfangs kaum Geld. "In ›Sinister Edge‹ haben wir im Endeffekt 20 Dollar investiert. So viel haben ein paar Grafiken gekostet, dir wir in unserem Spiel verwendet hatten", meint Jan. Mehr sei aber auch nicht nötig gewesen.

"Die Hürden, Spiele zu entwickeln, vor allem im Bereich der mobilen Games, sind deutlich gesunken. Mittlerweile kann man eigentlich ganz allein ein Spiel auf die Beine stellen", beschreibt Jan die Tendenz der vergangenen Jahre. Die Software um Spiele zu entwickeln und grafisch sowie erzählerisch zu realisieren, die so genannte "Game Engine", war früher fast unbezahlbar für kleine Entwicklerstudios wie "Everbyte". Mittlerweile sind die Engines kostenlos oder kosten einen überschaubaren Monatsbeitrag.

Gekrönt wurde der Erfolg von ›Sinister Edge‹ mit einer Nominierung für den "Local Hero Games Award" der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG). Den Preis konnten sie zwar nicht gewinnen, aber die Nominierung sei eine Bestätigung für ihre Arbeit gewesen und habe sie bestärkt weiterzumachen.

So dauerte es nicht lang, und Vanessa, Jan und Kevin gingen ihr nächstes Projekt an. Ein textbasiertes Adventure, das wie ein Messenger funktioniert. Per Textnachrichten kommuniziert man mit einem fiktionalen Charakter und hilft diesem, in einer post-apokalyptischen Welt zu überleben.

Durch Zufall ist der Publisher "Headup", eine Art Verlag für Spiele, auf das Projekt des jungen Entwicklerstudios aufmerksam geworden und hat angeboten "Anybody Out There: Dead City" mit neuem Marketingkonzept und mehr Werbung im zweiten Quartal 2017 neu zu veröffentlichen. "Die Zusammenarbeit mit einem Publisher ist für uns eine tolle Erfahrung. Wir sind in erster Linie Entwickler und kennen uns mit Marketing nicht wirklich aus. Außerdem hat man jetzt einen direkten Ansprechpartner, der auf Kontakte zu Google oder Apple zurückgreifen kann, die wir nicht haben", meint Jan.

Neues Projekt Anfang des Jahres gestartet

Seit Januar arbeiten die drei Entwickler an ihrem neuesten Projekt.

Auch hier begeben sich "Everbyte" in vielerlei Hinsicht auf neues Terrain. "Das neue Spiel wird nur auf Sound basieren. Keine Grafik. Dabei steuert man mit dem Smartphone als Controller durch eine Fantasywelt", erklärt Jan kurz das Spielprinzip und korrigiert: "Eigentlich kann man das Spielkonzept gar nicht in wenigen Worten zusammenfassen. Dafür ist es zu neuartig und zu komplex."

Neu ist auch, dass sie zum ersten Mal mit einem richtigen Plan arbeiten. "Seit wenigen Wochen sind wir keine Studenten mehr und arbeiten jetzt Vollzeit an unserem Projekt. Dafür brauchen wir Struktur und einen Projektplan, der festhält, was wir wann machen wollen", erklärt Kevin. Unterstützung bei ihrem Projekt bekommen sie von ihrem ehemaligen HFU-Professor Jirka Dell’Oro-Friedl, der für die Entwickler schon während des Studiums eine Art Mentor gewesen sei. Dell’Oro-Friedl bringt einiges an Erfahrung aus der Game-Branche mit und ist mit seiner Firma "EnterTrain" Kooperationspartner von "Everbyte".

Zum ersten Mal haben sie sich auch um eine Förderung der MFG Baden-Württemberg beworben, um ihr neues Projekt auf finanziell sichere Beine zu stellen. Vor allem die professionellen Sprecher jeweils für eine englische und eine deutsche Fassung, die für das Spiel unerlässlich seien, kosteten eine Menge Geld. Im April wird über die Förderung entschieden. Damit die eventuelle Summe von 120 000 Euro fließen kann, müssen die Jungunternehmer den selben Betrag noch einmal selbst oben drauf legen – nicht einfach für Selbstständige, die gerade eben ihr Studium abgeschlossen haben.

Weitere Informationen: everbytestudio.com twitter.com/EverbyteStudio

