Villingen-Schwenningen Manche Kunden ticken aus

Villingen-Schwenningen. In schöner Regelmäßigkeit lassen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen die Wasseruhren ihrer Kunden austauschen. Im gesamten Versorgungsgebiet der SVS sind in diesem Jahr insgesamt 6000 Wasserzähler von der Austausch-Aktion betroffen. Über eine Fremdfirma erfolgt nach Auskunft des Energieversorgers aus der Doppelstadt dieser Austausch. Darüber wurden die Haus- oder Wohnungseigentümer aus VS in jüngster Zeit in einem Schreiben informiert. Was manchen Adressaten etwas sauer aufstieß, war die Information des Energieversorgers bezüglich der Zeitspanne, in der der angekündigte Austausch zum vereinbarten Termin erfolgen sollte. Man möge an besagtem Tag ein Zeitfenster von etwa vier Stunden mitbringen. Die Begeisterung war entsprechend groß.

Monteur kommt gerade noch rechtzeigit zum Termin ins Haus

"Ich kann doch nicht vier Stunden lang daheim herumsitzen, um auf einen Techniker zu warten", ärgert sich ein Berufstätiger. Und ein anderer frägt sich, wie man das organisieren soll, "wenn man den ganzen Tag arbeitet". Auch an manchem Stammtisch habe die angekündigte zeitaufwendige Austausch-Aktion für erhebliche Unruhe und Kritik gesorgt. Für einen anderen passte der Termin zwar in den Schichtplan. Doch auch hier wäre der Monteur fast vor verschlossener Türe gestanden, erzählt der Doppelstädter. "Der kam kurz, bevor ich gehen musste".