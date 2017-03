VS-Schwenningen. Die Senioren-Volkshochschule in der Metzgergasse bietet am Mittwoch, 8. März, 14 Uhr, den Kurs "Halsketten aus kleinen Glas- und Wachsperlen" sowie um 15 Uhr "Freies Malen" im vhs-Atelier, Lichtensteinstraße 2 an. Am Donnerstag, 9. März, 15 Uhr beginnt der Kurs "Spaß am Handarbeiten" in der Metzgergasse. Am Freitag, 10. März, wird ab 14 Uhr zur Einzelveranstaltung "Blumen nähen für den Frühlingskranz" ins vhs-Atelier, Lichtensteinstraße 2 eingeladen. Am Freitag, 17. März, 15 Uhr, findet der Vortrag "Apotheke im Wandel der Zeit" in der Metzgergasse statt. Am Freitag, 24. März, 15 Uhr, wird zum Vortrag "Rund um den Hohenstaufen" und am Freitag, 31. März, 15 Uhr, zum Vortrag "Fröhlicher Schulalltag" eingeladen.