Villingen-Schwenningen "Magic Man" verzaubert Publikum

Seit vielen Jahren ist das Amateurtheater Fieber der Pfarrei St. Bruder Klaus für das Programm am Samstagabend verantwortlich. Nachdem in den vergangenen Jahren Kabarettisten auf der Bühne im Gemeindehaus an der Offenburger Straße 29 in Villingen waren, hat sich die Theatertruppe in diesem Jahr für ein ganz anderes Genre entschieden: die Zaubershow von "The Magic Man".

Der Zauberkünstler wird seine Zuschauer, gemeinsam mit seiner hübschen Assistentin, mit spektakulären Illusionen verzaubern. Aber nicht nur das. Charmant und redegewandt bringt der Künstler sein Publikum durch seine Darbietungen nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Lachen.

Der "Magic Man" wird in seiner Show gekonnt die Naturgesetze auf den Kopf stellen, und seine Assistentin wird das Publikum mit ihren Tanzeinlagen im wahrsten Sinne des Wortes bezaubern.