Villingen-Schwenningen Mängel in der Kita

Bei dem Bitumenmischwerk an der Straße nach Tuningen, das zurückgebaut wurde, sollte die Altablagerung überprüft werden, forderten die Bezirksbeiräte. Am Holzzaun des Spielplatzes sollen die Pfosten wegen dem Kastanienbaum versetzt werden, hieß es weiter. Der Wunsch von OB Kubon, einen Sozialraum "ländlicher Raum" in der alten Schule einzurichten, wurde positiv aufgenommen.