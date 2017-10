Villingen-Schwenningen Luisa Zerbo bleibt weiterhin im Rennen

Bei der aktuellen Staffel der Sat 1-Sendung "The Taste" ist die 26-Jährige Luisa Zerbo aus Schwenningen mit dabei. In der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge kam sie eine Runde weiter. Auf ihrem Löffel bereitete die Schwenningerin "Hummer-Cerviche mit Orangen-Fenchel-Salat" zu und begeisterte nicht nur ihren Team-Koch Roland Trettl, sondern auch die Jury mit ihrer Kreation.

Die nächste Folge von "The Taste" wird am kommenden Mittwoch, 1. November, 20.15 Uhr auf Sat 1 ausgestrahlt.