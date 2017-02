Schwarzwald-Baar-Kreis. Lohnt sich Kraftfutter im Kuhstall? Diese Frage ist Thema einer Informationsveranstaltung des Forum Pro Schwarzwaldbauern und der Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft am Dienstag 21. Februar, 20 Uhr im Landgasthof Hirschen in Furtwangen-Neukirch. Onno Poppinga vom Kasseler Institut für ländliche Entwicklung wird eine Untersuchung von Höfen vorstellen, deren Milchkühe kein Kraftfutter erhalten. An der Untersuchung waren auch Landwirte aus der Region beteiligt. Die Ergebnisse liefern eindeutige Impulse.