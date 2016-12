Villingen-Schwenningen Leben schreibt lustigste Geschichten

VS-Villingen. "Poetry Slam, Dichterwettstreit deluxe", der Titel für den Abend am Samstag, 28. Januar, ab 19.30 Uhr klingt verheißungsvoll. Und in der Tat bringt der 19 Jahre junge Doppelstädter Elias Raatz bundesweit bekannte Poeten auf die Bühne des Theaters am Turm in der Villinger Innenstadt. Unter anderem treten Bo Wimmer und Luis Schulz auf, letzterer wurde Poetry-Slam-Meister in Baden-Württemberg in der Altersgruppe U 20. Mit dabei ist auch der Stuttgarter Singer-Songwriter Konstantin Kenntner. Raatz, der demnächst sein Studium in Tübingen aufnehmen wird (unter anderem Germanistik) hat im Alter von 17 Jahren mit Poetry Slam begonnen. Er kennt also jene Vortragswettbewerbe, bei denen selbst geschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen werden müssen. Die Zuhörer küren anschließend den Sieger. Ins Finale sei er bereits gekommen, erklärt der junge Mann im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, so bei den baden-württembergischen Meisterschaften im U-20-Bereich. Seit zwei Jahren tingelt er im Ländle umher, und zwar überall dort, wo es "Slam" gibt, meistens in Unistädten wie Tübingen oder Stuttgart. Doch auch bundesweit ist er unterwegs. Die deutschsprachige Slam-Szene gelte übrigens nach der englischsprachigen als die zweitgrößte der Welt, ergänzt er.

Wie sich das für einen erwachsenen Texter so gehört, bastelte der kleine Elias schon im Grundschulalter erste Kurzgeschichten, die veröffentlicht wurden. "Ich war da vielleicht stolz", erinnert er sich. Im Laufe der Jahre kristallisierte sich seine Neigung zum Poetry Slam heraus. So wie damals geht es ihm noch heute. "Ich habe eine Idee und innerhalb von 30 Minuten, wird ein Text draus." Ein Text, der für den Bühnenauftritt noch geschliffen werden müsse. Ausschlaggebend sei auch, dass der Textvortrag durch eine gute Performance und eine bewusste Selbstinszenierung ergänzt werde. "Hierbei spielen Atempausen oder Intonation eine wichtige Rolle", erklärt Raatz. Es sind Alltagsbeobachtungen, die sich in seiner Poetry wiederfinden, das Beschreiben eigener Erfahrungen und das von anderen. "Das Leben schreibt doch die lustigsten Geschichten", meint er.

Witziges aus dem Alltag