Villingen-Schwenningen Lange Historie der Stadt wird erlebbar

Am Freitag, 21. Juli, treffen die 35 Gruppen ab 12 Uhr ein und bauen ihre 150 historischen Biwaks in den Ringanalgen entlang der Stadtmauer auf. Der Spitalgarten werde mit einbezogen, selbstverständliche werde es überall kleine Bewirtungen in den Gärten geben, so Kunle. Vom Riettor entlang der Stadtmauer bis zum Romäusturm können Besucher die "Straße der Zeit" abgehen und Einblicke in die Biwaks nehmen.

Am Samstag öffnen die Biwaks ab 10 Uhr für die Öffentlichkeit, um 10.30 Uhr beginnt der Sternmarsch durch die Fußgängerzone zum Marktplatz. Von 11 Uhr bis 16 Uhr gibt es in der Innenstadt und am Benediktinerring viel zu sehen: Torwachsen, Patrouillen, Zollkontrollen, Schauspielszenen, szenische Darstellungen, Handwerksvorführungen, kleine Scharmützel und Schaukampfszenen verschiedener Epochen entführen die Besucher in vergangene Zeiten, betont Kunle.

Ab 17 Uhr wird es laut, denn alle Gruppen marschieren mit Feuerwaffen zur Darstellung "Beschießung der Stadt" zum Hubenloch. 30 Geschütze und 100 Musketen werden mit der Beschießung der Stadt beginnen, und zwar mit Schwarzpulver.

400 internationale Darsteller

Die 400 Darsteller kommen aus Deutschland, Frankreich, Schweiz und Russland. Sie bieten erlebbare Geschichte aus der Besiedelungszeit Villingens, aus dem Früh-, Hoch-, und Spätmittelalter, dem 30-jährigen Krieg, dem 17. und 18. Jahrhundert über die napoleonische Zeit bis zur badischen Revolution 1848.

Am Samstagabend ist noch lange nicht Schluss: Am Sonntag öffnet das Biwak um 10 Uhr, in der Innenstadt gibt es wieder Scharmützel und mehr, um 12.30 Uhr beginnt der Aufmarsch der Gruppen in der Fußgängerzone mit Abschlussappell. Um 14 Uhr beginnt der große Festumzug mit allen Gruppen.

So langsam beginne es zu kribbeln, erklärt das Team, das mit 50 Personen, alle natürlich historisch gekleidet, für den Festbetrieb sorgen. Im Wald wurde schon das notwendige Spaltholz gemacht, also 13,5 Ster Holz, schließlich werde damit gefeuert und auf Strohballen geschlafen, unterstreicht Kunle.