VS-Schwenningen. Ein Sturz kann für betagte und kranke Menschen vielerlei Auswirkungen haben. Die Vermeidung von Stürzen ist daher von existenzieller Bedeutung. Das Angebot eines speziellen Trainings möchte das Haus Lebensquelle nun auch auf externe Interessenten ausweiten. "Gerade in diesem Kontext, solange die betroffenen Personen noch zu Hause wohnen, können besondere Erfolge verzeichnet werden. Durch ein frühzeitiges Erkennen einer Sturzgefährdung und das Ergreifen spezieller Maßnahmen vor dem eigentlichen Sturz können wir die Zeitspanne des selbstbestimmten Lebens in den eigenen vier Wänden positiv beeinflussen", so Barbara Riegger, Pflegedienstleitung des Hauses Lebensquelle. Die Tagespflegegäste im Haus Lebensquelle nehmen das Angebot bereits an. Auch Ältere, die zu Hause wohnen, können das Training der Sturzprophylaxe in Anspruch nehmen. Barbara Riegger geht von bis zu zehn Teilnehmern aus, deren individuelle Möglichkeiten in den klar strukturierten Trainingsabläufen berücksichtigt werden. Für die Hin- und Rückfahrt steht im Raum Schwenningen ein Fahrdienst des Hauses Lebensquelle zur Verfügung. Der Kurs Sturzprophylaxe beginnt am Montag, 6. März. Er ist auf sechs aufeinanderfolgende Montage angelegt und dauert jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr. Anmeldeschluss ist Freitag, 3. März, 12 Uhr. Anmeldung per Mail: tagespflege@pflege-vs.de Anmeldung per Telefon: 07720/99 58 90.