VS-Villingen. Die Muettersproch-Gesellschaft lädt ein zu einem interessanten Abend im Theater am Turm am Dienstag, 4. Juli, 19.30 Uhr. Konrad Kunze aus Freiburg gibt in seiner geistreich-humorvollen Art überraschende Einblicke in die faszinierende Zeichensprache im Mittelalter. Dazu bringt er Dias über die erstaunliche Vielfalt an Tierdarstellungen im Freiburger Münster mit. Der Eintritt ist frei.