Villingen-Schwenningen Kult-Witwen ereifern sich über ihre vielen Verflossenen

Nach der Pause, die die Zuschauer dringend nötig hatten, schließlich taten ihnen die Lachmuskeln weh, betraten Heißmann und Rassau als die Kult-Witwen Waltraud und Mariechen die Bühne. So einige Ehemänner hatten sie verbraucht, wobei Ehemann Nummer zwei hinter Mariechen in der Garage gestanden hatte: "Drei Mal habe ich gebraucht, bis ich endlich über ihm drüber war", zählte Mariechen auf. Waltraud hatte einen ihrer Ehemänner im vierten Stock auf den Balkon geschickt. Dumm nur, dass es keinen Balkon gab: "Ich wohne im zweiten Stock, er ist bei mir vorbeigekommen", hatte Mariechen scharf beobachtet. Das Duo ereiferte sich über den alten Brauch an der Wohnungstüre: "Süßes oder Saures?" hatten die Kinder gefragt. "Dackel oder Dobermann?" lautete die ätzende Antwort. Zum Schreien war die Probe des Weihnachtsmanns, schließlich müsse man früh damit beginnen, erklärte Heißmann, und Rassau gab den Weihnachtsmann, der mindestens zehn Mal "klopf klopf klopf, ho ho ho, war er denn auch schön brav" von sich geben musste. Natürlich ging das Casting mit dem armen Knopf in die Hose, und am Schluss sang er sehr gekonnt "I did it my way", das gab Sonderapplaus.

"So, jetzt könnt Ihr gehen und Euch den Rest von Champions League anschauen", wurde das begeisterte Publikum gnädig von den Komödianten entlassen.