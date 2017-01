Villingen-Schwenningen. Die Stadt lädt ihre Bürger für Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr, zum Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters ins Theater am Ring in Villingen ein. OB Rupert Kubon wird in seiner Rede unter anderem auf das 1200-jährige Stadtjubiläum zur urkundlichen Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen und seine Bedeutung eingehen. Außerdem wird Kubon über den aktuellen Stand der Planungen des Mangin-Areals berichten und auf die künftigen Möglichkeiten dieser Grundstücke, unter anderem auch als Standort für preisgünstigen Wohnraum, eingehen. Die Unterstützung der ansässigen Wirtschaftsunternehmen, insbesondere im Wandel der Produkte und Produktionsbedingungen, bleibe auch 2017 ein wichtiges Thema der Stadt, teilt die Stadt im Vorfeld des Empfangs weiter mit. Die Nachhaltigkeit in der Stadt VS werde 2017 ein großes Thema sein. Hierbei gehe es unter anderem um die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs für die Bürger und die innovative Umgestaltung der Straßenbeleuchtung. Nach der Ansprache sind alle Gäste zu einem Sektempfang eingeladen. Für die musikalische Unterhaltung beim Empfang sorgt die doubletown bigband VS unter Leitung von Matthias Fellhauer.