Villingen-Schwenningen Kritik an Radwegen in Schwenningen

VS-Schwenningen (mh/st). Zu den in Baden-Württemberg bewerteten Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern belegt VS den 13. und letzten Platz, heißt es in der Mitteilung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Villingen-Schwenningen ist seit 2011 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen in Baden-Württemberg. Auch wurden in den vergangenen zwei Jahren sichtbare Verbesserungen im Radwegenetz mit der Fertigstelltung zum Beispiel der Neckar-Unterführung in Schwenningen vorgenommen. Zwar kann die grüne Umgebung der Stadtbezirke schnell mit dem Rad erreicht werden. Doch der Fahrradklimatest zielt nicht auf einzelne Bauprojekte ab, oder bewertet den Rad Freizeitgenuss, sondern gibt die Situation des Alltagsradlers im Stadtverkehr wieder. Hier besteht nach Ansicht des ADFC noch Nachholbedarf: werden Radwege häufig gereinigt, überwacht die Stadt streng, dass Autos nicht auf Radwegen parken, sind Ampelschaltungen gut auf Radfahrer abgestimmt, werden im Winter Radwege geräumt und gestreut, sind Radwege angenehm breit, glatt und eben, findet der Radler überall komfortable und sichere Abstellmöglichkeiten, kann er Fahrräder einfach und preiswert in öffentlichen Verkehrsmittel mitnehmen, kann er zügig und direkt Ziele mit dem Rad erreichen und werden Radfahrer bequem und sicher an Baustellen vorbeigeführt.

Bei der Auswertung fiel die große Schwankungsbreite der einzelnen Bewertungen auf. Die Kreisgruppe des ADFC Schwarzwald-Baar führt das auf die unterschiedliche Qualität des Radwegenetz in Villingen und Schwenningen zurück. Während Villingen über ein zusammenhängendes Radnetz verfügt, ist dies in Schwenningen praktisch nicht vorhanden. Die Verkehrswege-Situation ist in Schwenningen durch die baulichen Randbedingungen recht kompliziert, schreibt der ADFC.

Die Kreisgruppe fordert schon seit längerem mindestens für den Stadtbezirk Schwenningen einen Radverkehrsplan und zwar von externen Spezialisten. Der Landkreis hat zum Beispiel für die Radwegeplanung außerhalb der Stadtgrenzen ein externes Verkehrsbüro engagiert und eine Prioritäten-Maßnahmen-Liste aufgestellt. Ein solches Vorgehen ist auch für Schwenningen dringend erforderlich. Radwege-Förderung nach dem Gießkannenprinzip führe zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Hier sind die Stadtverwaltung, die Parteien und die Gemeinderäte aufgefordert, eine fahrradfreundliche Politik in Villingen-Schwenningen umzusetzen. Die Kreisgruppe Schwarzwald-Baar des ADFC würde dies gerne konstruktiv unterstützen.