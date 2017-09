Villingen-Schwenningen Kränze und Herzen fürs Herbstfest in Villingen

Jede Menge Kränze, ­Sträuße und Herzen wurden gebunden, aus dem was die Natur so zu bieten hat. Diese gibt es am Samstag, 23. September, beim Herbstfest des Gewerbeverbands (GVO) ab 9 Uhr am Stand der Landfrauen vor dem Riettor zu kaufen.

Ferner werden Kaffee und herbstliche Kuchen, gerauchte Bratwürste und selbst gemachte Kürbissuppe angeboten. Zum selbst ­gebackenen Zwiebelkuchen gibt es frischen Federweiser. Auch leckeres Eingemachtes wie Marmelade, bunte Bauerngartensträußle, Blumen­gebinde mit Materialien aus Feld und Flur, selbst genähte Schürzen, Himbeer-Balsamico, Johanniskrautöl und mehr werden am Stand zu finden sein, teilen die Landfrauen mit.

Bei dieser Gelegenheit informieren die Landfrauen auch über ihre Vereinsarbeit und stellen das neue Bildungs- und Veranstaltungsprogramm 2017/2018 vor, das im Auftrag des Bildungs- und Sozialwerks des Landfrauenverbandes Südbaden durchgeführt wird. Da gibt es Vorträge über "Der Mond und seine Wirkung", "Harmonische Ernährung", "Wildkräuter", "Effektive Mikroorganismen" und "Die Macht der inneren Bilder – Selbstheilungskräfte aktivieren" sowie praktische Veranstaltungen wie "Steak und Schnitzel trifft auf knackiges Gemüse" in der Lehrküche Donaueschingen, "Torten herstellen und verzieren" und Deko-Basteln für Frühjahr/Sommer, um nur einige Beispiele zu nennen.