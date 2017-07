Die drei Initiatoren der Aktion "Sauberes VS – für dich und mich", Ronan Doran, Jörg Schlenker und Dirk Sautter, haben ihre nächste Aktion geplant: Öffentliche Flächen in der Schwenninger Bürk- und Bildackerstraße oder sonstige öffentliche Bereiche und Grünflächen sollen bunter werden. Hierzu werden am kommenden Samstag, 22. Juli, am Rande des Schwenninger Wochenmarktes kostenlos Lavendelstauden verteilt. Für die Ausgabe der Stauden konnte der Kindergarten Wilhelmspflege gewonnen werden. Dieser wird am Samstag von 8 bis 12 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in der Kronenstraße einen Stand betreiben. Interessierte und engagierte Bürger können sich dort am kostenlosen Lavendel bedienen. Hierzu müssen sie sich lediglich in eine Liste eintragen und mitteilen, in welchem öffentlichen Bereich sie den Lavendel pflanzen und gegebenenfalls pflegen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine Fotoaktion die Idee dokumentieren. Die 750 Lavendelstauden wurden vom Central Hotel VS gespendet. Um die Aktion zu unterstützen hat das Schwenninger Blumenhaus Schopfer einen Sonderpreis angeboten. Besonders freuen sich die Initiatoren, dass auch Bürgermeister Detlev Bührer die Aktion unbürokratisch unterstützt. Bürger, die sich in irgendeiner Form an der Idee "Sauberes VS – für dich und mich" beteiligen möchten, können hierzu Kontakt mit dem CDU-Stadtrat Dirk Sautter aufnehmen, entweder per E-Mail an Dirk@Sautter-vs.de oder unter der Telefonnummer 07720/2 22 25. Foto: Privat