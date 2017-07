Villingen-Schwenningen Kompromiss für den sozialen Wohnungsbau?

Villingen-Schwenningen (cos). Am Mittwoch äußerte sich das Stadtoberhaupt zuversichtlich, dass die Pläne des Bündnisses für Faires Wohnen doch noch umgesetzt werden können, obwohl das Land in den Gebäuden Studenten der Polizeihochschule unterbringen will (wir berichteten). Nach ihm vorliegenden Informationen, so Kubon, benötige das Land in diesem Bereich lediglich Platz für 90 Polizisten. Stelle man diesen seitens der Stadt in "einem kleineren Teil" zur Verfügung, könne das Projekt für sozialen Wohnungsbau sicherlich doch noch verwirklicht werden. Ende des Monats will Kubon sich für diese Lösung in Stuttgart stark machen.