Villingen-Schwenningen Komödie um Bürgermeisterwahl

Zur Aufführung kommt das Lustspiel (Dreiakter) "Die Bürgermeisterwahl" von Erich Koch. So sind die Laienspieler, bestehend aus alten Hasen und Neulingen, schon seit Wochen wieder dabei, für ihre drei großen Auftritte zu proben.

Allerdings hat sich etwas geändert. Die Regie von Alexander Perkuhn hat in diesem Jahr Roland Welker übernommen. Die beiden Theaterabende im alten Jahr finden am Sonntag, 18. Dezember, bereits ab 17 Uhr und am Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr, statt. Die dritte Aufführung ist für Donnerstag, 5. Januar, ebenfalls ab 19.30 Uhr geplant.

Und wenn die Proben weiterhin so erfolgreich verlaufen, können sich die Besucher bei dem Lustspiel "Die Bürgermeisterwahl" wieder auf einiges gefasst machen. Nur soviel sei vorab verraten: Otto Moshammer Junior ist Bürgermeister in einer Kleinstadt und will es auch weiterhin bleiben. Dafür betreibt er einen intensiven Wahlkampf. Diesen benutzt er auch dazu, um regelmäßig im "Bären" sein Bierchen zu trinken und in der "Scharfen Maus" mit Lollo anzubandeln. Tatkräftig wird er dabei von seinem Opa Otto Moshammer unterstützt.