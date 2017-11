Villingen-Schwenningen Komödie auch Appell für Toleranz

Daniel (Marc Eschrich), der Sohn von Georg, will in eine erzkonservative Familie einheiraten und braucht eine bürgerliche Fassade. Der künftige Schwiegervater Eduard von Hirschfeld (Werner Bornhold) fällt bald aus seiner distinguierten Besucherrolle, weil er deutliches Interesse an Männern signalisiert. Die leibliche Mutter von Daniel Simone (Christine Hembach) kennt peinlicherweise den zukünftigen Schwiegervater aus ihrer aktiven Zeit als Tanzgirl. Die standesbewusste Schwiegermutter Carola (Ursula Koch) deckt die verlogene Weltsicht ihres von Karriere getriebenen Mannes. Magdalena (Liliane Bochmann), die Tochter, spielt die zukünftige Frau Daniels. Die sensationslüsterne Journalistin Carla (Monika Rothbauer) ist in diesem Trubel am richtigen Platz.

Das Geschehen wird im Laufe der Handlung vom Chaos zur Narretei. Wer gerne und viel lacht, darf sich diese kurzweilige Aufführung nicht entgehen lassen. Die Schauspieler überzeugen mit ihren tollen komödiantischen Talenten. Doch wie im Programm angekündigt, ist es auch ein Appell für Achtung, Respekt und Toleranz.

Aufführungstermine: November: 15., 17., 22., 24., 25. und 29.; Dezember: 1., 2., 6., 8., 9., 13., 15. und 16., Vorstellungsbeginn um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße 23, Villingen, Tickets zu 14 Euro, ermäßigt neun Euro.