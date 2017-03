Villingen-Schwenningen Klinikum zeigt neuen OP-Roboter

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung haben Interessierte und Patienten jetzt die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von dem Roboter und dem Verfahren zu machen. In verschiedenen kurzen Vorträgen informieren die Ärzte des Klinikums über Themen wie "Digitalisierung der Chirurgie" oder "OP-Roboter – von der Entwicklung bis zur Anwendung". Vor allem aber stehen während des gesamten Zeitraums Demonstrationen am Gerät auf dem Programm, sodass die Besucher direkt Bekanntschaft mit dem Roboter machen können. Das Ärzteteam steht für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung am Samstag, 25. März, wird von 11 bis 14 Uhr am Standort Villingen-Schwenningen im Baden-Württemberg-Saal abgehalten und ist kostenlos.