Villingen-Schwenningen Kleiner, aber feiner Markt

VS-Marbach (kal). Die zehnte Auflage dieser kleinen, aber feinen Veranstaltung findet am Samstag, 3. Dezember, statt. Auf dem Schulhofgelände wird an diesem Tag eine gemütliche Marktatmosphäre herrschen, wobei den Besuchern von 13 bis 19 Uhr an 18 Ständen ein großes Angebot von selbst gefertigten Waren, eine reichhaltige Auswahl von Speisen und Getränken sowie ein Rahmenprogramm für Groß und Klein geboten wird.

Mit dabei sind fünf Marbacher Vereine: der Fußballclub, der Förderverein der Grundschule, die Talbachhexen, die Turnerfrauen und das Waldgsindl, ebenso Privatpersonen, die kirchlichen Gemeinden, Schule und Kindergarten und auch einige Händler aus der nahen Umgebung.

Das umfangreiche Warenangebot erstreckt sich von Hand- und Bastelarbeiten, selbst gestrickten Socken und Mützen, Figuren aus Papp­maché, Stofftaschen, Kerzen, Essige, Marmelade, Liköre, Gebäck bis hin zu Schmuck­artikeln.