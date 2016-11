Villingen-Schwenningen Kleine Forscher der Zukunft

Schwarzwald-Baar-Kreis Das Projekt der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) hat zum Ziel, Jungen und Mädchen im Vor- und Grundschulalter für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Die Stiftung der Volksbank unterstützte das Projekt mit 5000 Euro. Die Zertifikate werden für jeweils zwei Jahre an Kindergärten und Grundschulen im ganzen Landkreis übergeben. Im Rahmen des Projekts bietet die IHK Fortbildungen für Erzieher und Grundschullehrer an. Außerdem unterstützt die IHK die Kindergärten bei der Durchführung von Forschungsprojekten.

Markus Stiepermann, Vorstand der Stiftung der Volksbank begrüßte vor allem die "kleinen Forscher" aus den Kindergärten und erklärte ihnen die Funktion einer Bank. Ute Zimmer, die für das Projekt von Seiten der IHK zuständig ist, stellte die Projekte der einzelnen Kindergärten vor. So waren einige Kinder in einem Wasserreservoir und lernten "unser Wassersystem" kennen, andere haben sich mit dem Thema Insekten beschäftigt. Der städtische Kindergarten Hondingen, Blumberg, der evangelische Kindergarten Pusteblume aus St. Georgen, die Kita am Gaisberg in Brigachtal und der evangelische Kindergarten Schroten aus Tuttlingen wurden ausgezeichnet. Der Kindergarten Schroten und die anwesende Erzieherin Sabine Seeburger erhielten bereits zum vierten Mal das Zertifikat. Damit ist der Kindergarten aus Tuttlingen einer der ersten, der von der IHK zum "Haus der kleinen Forscher" ernannt wurde.