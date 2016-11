Villingen-Schwenningen Kita-Gebühren umstritten

Die Kosten für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt betragen 30 Millionen Euro, wovon 1,7 Millionen Euro durch die Gebühren zusammen kommen. Die Elternbeiträge lägen deutlich unter dem, was in anderen Kommunen erhoben werde, meinte Kubon. Die Erhöhung der Beiträge liegt zwischen 20 und 60 Prozent je nach Betreuungsart und Anzahl der zu betreuenden Kinder.