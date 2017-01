Villingen-Schwenningen Kindergarten soll erweitert werden

Großen Raum in der Ortschaftsratssitzung nahm die Erörterung der von der Stadt ins Auge gefassten Erweiterung des Kindergartens Pfaffenweiler ein. Kindergarten-Leiterin Melanie Kindler informierte über Einzelheiten. Schon seit fünf Jahren und allerspätestens mit der Eingliederung der Kinder ab dem ersten Lebensjahr ins Kindergartengeschehen sei dies ein Thema, so Kindler. Im Augenblick sei es so, dass man 14 Kinder unter drei Jahren habe. Genauso viele stehen auf der Warteliste. Und die werde man durch den in Pfaffenweiler vorhandenen Bedarf nie abarbeiten können, auch nicht, wenn man diese in benachbarte Kindergärten schicken könnte. Mit insgesamt 75 Kindern ist der Kindergarten zahlenmäßig voll ausgelastet.

Seit Herbst gibt es auch einen Ganztagesbetrieb mit veränderten Öffnungszeiten einschließlich Mittagessen. Die räumliche Aufteilung für Betreuung und Angebote ist dadurch nur bedingt zweckmäßig. Anbaumöglichkeiten auf dem Kindergartengelände gäbe es, insbesondere in der relativ wenig benutzen Ecke im Nordosten, im Anschluss an die Turnhalle. Erst seit Mitte Dezember favorisiert das städtische Fachamt den Ausbau des Kindergartens.

Der Ortschaftsrat sah sich außer Stande, eine differenzierte Stellungnahme abzugeben. Man habe einen beschränkten Haushalt, der Zeitpunkt sei so ungünstig wie nur möglich, alle Pläne seien schon festgezurrt, erklärte Klaus Seidel. Außerdem, man sei nicht dazu da, der Stadt als Träger dieser Einrichtungen diese zu finanzieren, kam es aus dem Rat. Da die Ortschaftsräte aus ihrer eigenen Erfahrung und mit ihrem Nachwuchs wissen, dass der Kindergarten im Grunde genommen schon seit 20 Jahren an der Kapazitätsgrenze arbeitet, würden sie eine Erweiterung unterstützen.

Bei einer Erweiterung von rund 100 Quadratmetern kämen Baukosten von rund einer halben Million Euro zusammen. Eine Beteiligung aus eigenen Haushaltsmitteln wäre symbolisch. Geregelte Planungen müsse man abwarten.