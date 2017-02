Villingen-Schwenningen Kinder von Fasnetvirus angesteckt

Das macht auch den Kindern und Jugendlichen aus der Vorbereitungsklasse sichtlich Spaß. Sie sind zwischen zehn und 16 Jahre alt, einige schon seit dem Frühjahr in Villingen, andere erst seit drei Wochen, erklärt Nadine Girrbach. "Es ist eine tolle Klasse", stellt sie fest, alle seien interessiert und wollten in ihrer neuen Heimat Wurzeln schlagen. So sind sie auch im Museum mit Begeisterung bei der Sache. Da zeigt ihnen Scheu den Kragen und die lange Stoffbahn, aus der er entsteht, Zimmermann übt mit ihnen den Narrosprung und erläutert die Bestandteile des Häs und ihre Kosten. Antje Werner-Steidle und Ute Pernt nehmen sich der Mädchen an und helfen, Schürze und Schal richtig zu legen.

"Das sind die Mäschgerle von morgen", freut sich die Erzieherin beim Anblick der hübschen Altvillingerinnen. Ihr liegt es am Herzen, den Schülern alles Wissenswertes rund um die Fasnet zu vermitteln, damit sie auch wissen, wen sie sehen, wenn sie am Straßenrand stehen. Mündet doch der Unterricht im Besuch des Kinderumzugs am Schmotzigen Donnerstag. Da heißt es nächste Woche noch, das Villinger Schunkellied zu lernen und sich ein T-Shirt als gemeinsame Verkleidung zu malen, das gleich beim Ball der Golden- Bühl-Schule zum Einsatz kommt. Ein Höhepunkt ist sicher am Fasnetmentig, wenn Antje Werner-Steidle die Klasse mit ins Narrostüble der evangelischen Johannesgemeinde nimmt.

Schon jetzt haben sie sich wohl vom Fasnetvirus anstecken lassen. Ionella Ursu ist beispielsweise begeistert von dem Brauchtum, das ganz neu für sie ist, und auch ihr Klassenkamerad Emanuele Moncada findet die Unterrichtseinheit im Museum toll. So gibt es am Ende unzählige Dankeschöns: nicht nur auf Deutsch, sondern auch in den Landessprachen der Schüler.