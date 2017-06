Villingen-Schwenningen Kinder basteln Windmaschine

Hierbei soll den Schülern kindgerecht und spielerisch das Element Luft sowie damit verbunden die Grundprinzipien von Lüftung näher gebracht werden. Die zweite Klasse der Grundschule Brigachtal machte den Anfang und durfte als erstes in die weite Welt der Lüftung hineinschnuppern. In einem theoretischen Einleitungsteil wurde den Zweitklässlern zunächst erörtert, wie sich Luft zusammensetzt und was genau benötigt wird, um Luft zu bewegen. Dabei lernten die Schüler das Funktionsprinzip eines Ventilators kennen, wobei auch der Stromkreislauf und der Magnetismus anhand verständlicher Beispiele erklärt wurden.

Im darauffolgenden praktischen Seminarteil konnten die Kinder selbst Hand anlegen. Anhand einer Bauanleitung mit Bildern und Stückliste durften die Zweitklässler zunächst alle notwendigen Materialien "einkaufen" und danach voller Begeisterung und Tatendrang ihre eigenen Windmaschinen zusammenbauen. Im Anschluss daran wurden noch verschiedene Experimente wie zum Beispiel Volumenstrommessungen vorgenommen, was den Schülern ebenfalls großen Spaß bereitete. Die Zweitklässler durften auch noch ihre Geschicklichkeit am "heißen Draht" unter Beweis stellen. Abgerundet wurde das Kinderseminar durch ein gemeinsames Mittagessen in der Kantine, bei dem es sich Seminarleiter, Lehrer und Schüler nach getaner Arbeit gleichermaßen schmecken lassen durften.