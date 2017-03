Villingen-Schwenningen Keltische Gruppen geben Einblick in altes Handwerk

Nach der Premiere im vergangenen Jahr schlagen erneut die Kelten ihr Lager im Innenhof auf. Die Gruppe "Riusiava" vom Heidengraben bei Grabenstetten stellt das Leben in der jüngeren Eisenzeit, der La-Tène-Zeit, dar. Diese auch als klassische keltische Zeit bezeichnete Epoche ist durch Cäsars Gallischen Krieg dokumentiert. Aus der Zeit der römischen Feldzüge im ersten Jahrhundert vor Christus stammt auch das Oppidum am Heidengraben, eine befestigte Siedlung, die zu den bedeutendsten Fundstätten dieser Zeit in Baden-Württemberg gehört.

Der Magdalenenberg ist über ein halbes Jahrtausend älter als diese Fundstätte und gehört in die frühkeltische Epoche, die Hallstattzeit. Diese präsentiert die "Sippe von Nagaroon" aus Backnang. Zu den wichtigsten Quellen des Reichtums der Keltenfürsten zählten der Eisen- und Salzhandel. Erläuterungen zum Salzbergbau bilden so einen Schwerpunkt. Den ganzen Nachmittag über stellen die Living-History-Gruppen das Lagerleben dar und führen altes Handwerk wie Schmieden, Textil- und Holzverarbeitung vor. Eine keltische Waffenschau ist ab 14.30 Uhr und ab 16 Uhr zu erleben. Nicht fehlen darf natürlich der Met, von dem bereits die Römer schwärmten. Anhand von Pollenresten ließen sich Spuren dieses Getränks an keltischen Fundstätten nachweisen.

Für Kinder locken Mitmachaktionen, sie können sich ein Gürtelblech stanzen oder Tongefäße nach Vorlagen herstellen. Auch das Keltenmuseum Heuneburg ist zu Gast und informiert über die Ausgrabungen bei Herbertingen. Führungen durch die Magdalenenbergausstellung gibt es ab 13 Uhr und ab 15 Uhr, eine Familienführung ab 14 Uhr. Und direkt zum Magdalenenberg geht es zum Abschluss um 17 Uhr bei einer Wanderung mit einem Druiden und seinem Lehrling, die von der keltischen Zeit erzählen.