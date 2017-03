Villingen-Schwenningen Keine unbürokratische Hilfe für baustellengeplagte Anlieger

Der Abriss der Häuser ist (noch) Zukunftsmusik

"Am Ende waren alle ziemlich verärgert gestern Abend", meinte der CDU-Gemeinderat Dirk Sautter. Freitags die Info, dass die Anlieger ab Montag nicht mehr in ihre Garagen fahren könnten – auch ohne die reichlich kurzfristige Hiobsbotschaft stelle die Baustelle Anwohner derzeit vor große Probleme, denn weit und breit ist für sie kein Langzeitparkplatz zu finden. Dabei sei ihnen von der Stadtverwaltung ursprünglich eine Lösung zugesagt worden: In der Sturmbühlstraße, gegenüber der Feuerwehr, habe man zugesagt, die Häuser abzureißen und Ausweichparkplätze zu schaffen. "Doch jetzt hat die Baumaßnahme begonnen, und die Häuser stehen immer noch", monierte Sautter und regte an, für die "vielleicht 20 bis 30 Autos" eine unbürokratische Parkplatz-Lösung zu schaffen, etwa in Form eines zeitlich befristeten Anwohner-Ausweises, der zum Parken auf bewirtschafteten Stellplätzen berechtige.

Parkberechtigung auf Zeit sei schwer zu handhaben