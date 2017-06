Villingen-Schwenningen Kein Sofort-Verbot von Anbindeställen

Dezidiert ging er auf den Widerspruch zwischen Anspruch und Verhalten der Verbraucher ein. Er appellierte an seinen Berufsstand, alles daran zu setzen, die von der Bevölkerung oftmals aus der Ferne wahrgenommene Landwirtschaft durch transparente Darstellung ins Bewusstsein zu rücken. Heidl beschrieb einen für junge Menschen durchaus attraktiven Berufszweig, der sich auf der Höhe der Zeit bewege und in welchem die moderne Technik längst Einzug gehalten habe. Er bezeichnete die Landwirtschaft in Deutschland als einen modernden Wirtschaftszweig, der die Möglichkeit besitzt, den Spagat zwischen regionaler und exportorientierter Vermarktung zu schlagen.

Heidl skizzierte die Problematik einseitig geführter Diskussionen von nicht staatlichen Organisationen und Parteien, welche die synergetische Wirkung der originären Landwirtschaft mit dem Natur- und Umweltschutz nicht in ihrer Gesamtheit sehen. Als Beispiele führte er die Almwirtschaft an, die sich kaum mit der geforderten Ausbreitung des Wolfs vereinbaren lasse. Aber auch das von einigen Seiten geforderte sofortige Verbot von Anbindeställen bezeichnete er als eine Maßnahme, die viele Höfe zur Aufgabe ihrer Existenz bewegen würde. Er plädierte für Laufställe im Falle von Neubauten oder bei Umbaumaßnahmen, was zwangsläufig zu einer Reduktion er Anbindeställe führe.

Keine ideologischen Diskussionen