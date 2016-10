Villingen-Schwenningen Kein Jugendkulturzentrum am Klosterhof

Nicht nur CDU-Kollege Toni Piovano war geplättet von dem starken Gegenwind der gegenüberliegenden Seite von Bündnisgrünen/SPD und FDP. "Wir waren uns doch einig", rief er entsetzt. "Wir müssen Wort halten, endlich loslegen mit dem Projekt und dürfen nicht als Dummschwätzer dastehen." Auch Renate Breuning zeigte sich "schockiert" über die erneute Diskussion und die sich schnell abzeichnende Ablehnungswand im Ausschuss.

Ulrike Heggen (FWV) plädierte nochmals dafür, "endlich das Zentrum zu beschließen", die Zustimmung dürfe man nicht davon abhängig machen, ob die Trägerfrage jetzt geklärt sei oder nicht. Bernd Schenkel machte für die SPD den Anfang des Widerspruch-Reigens: Er führte nicht nur die Mehrkosten an und die Frage der Trägerschaft, er stellte das Vorhaben auch als "politisches Prestigeprojekt" dar.

Es gebe doch so viel Gemeindehallen in VS, die Jugendliche für ihre Zwecke nutzen könnten, argumentierte er. Auch Hans-Joachim von Mirbach stellte sich gegen das Projekt "auf der grünen Wiese", und FDP-Stadtrat Frank Bonath sah das Zentrum am falschen Standort. Das Geld solle man lieber in die Infrastruktur der Schulen stecken.