Villingen-Schwenningen Katholische Christen feiern Himmelfahrt in Weigheim

In Weigheim wurden sie schon von Pfarrer Luca Lucic und weiteren Katholiken aus Schwenningen, Mühlhausen, Weigheim und Tuningen erwartet. Wie schon im Vorjahr wurden die Lesungen und Evangelien in Deutsch, Persisch und Tigrinya, einer semitischen Sprache, die heute noch in Äthiopien und Eritrea gesprochen wird, verlesen. "Dies ist kein babylonisches Sprachgewirr, sondern ein Zeichen dafür, dass der christliche Glaube in allen Sprachen zuhause ist", erläuterte Pfarrer Schuhmacher.

Pfarrer Schulz wies in seiner Predigt darauf hin, dass die Weitergabe des Glaubens nicht nur Sache der Priester und Diakone sein kann. "Dies würde uns alle überfordern", so Schulz, und deswegen sende Jesus alle Getauften aus, um den Glauben weiterzutragen. Große Zuversicht nimmt er aus der Verheißung Jesu im Evangelium: "Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt."

Einladung zum Beisammensein