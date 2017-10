Villingen-Schwenningen Kantorei startet in neue Projekte

Doch von Pause keine Spur, denn das Jubiläumsjahr 2017 ist in der Villinger Kantorei noch nicht zu Ende. Neben 1200 Jahre Stadtjubiläum und 500 Jahre Reformation feiert die Villinger Kantorei in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen des Chores. Aus diesem Anlass hat die Kantorei in ihrer Mitgliederversammlung im Juli ein neues Chorleitbild verabschiedet sowie einen neuen sechsköpfigen Vorstand gewählt, dem Florian Haas als Chorsprecher vorsteht. Mit neuer Struktur und gemeinschaftlichem Engagement packt die Kantorei ihre neuen musikalischen Aufgaben an. Derzeit proben die Chormitglieder in ihren wöchentlichen Donnerstagsproben für die Adventsmusik "40 Jahre Villinger Kantorei" am zweiten Advent, 10. Dezember, 17 Uhr, Johanneskirche.

Auf dem Programm stehen verschiedene Magnificat-Vertonungen unter anderem von Lasso, Vivaldi und Mendelssohn. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind in der Jubiläumsbesetzung willkommen.

Das Chorjahr geht in der Villinger Kantorei traditionell mit einer Kantate aus dem Bachschen Weihnachtsoratorium am 26. Dezember in der Johanneskirche zu Ende, in diesem Jahr die erste Kantate "Jauchzet frohlocket". Auch hierzu lädt der Chor alle über Weihnachten "Daheimgebliebenen" und "Nach-Hause-Fahrer" zum Mitsingen ein.