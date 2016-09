Villingen-Schwenningen Kalte Schnauzen erschnüffeln viele Vermisste

In einem Anhänger des Technischen Hilfswerks befindet sich die Einsatzleitung. Von hier aus wird alles koordiniert, hier laufen die Fäden zusammen. "Die Helfer vom THW sind für die Funkkommunikation zuständig", erklärt Trempeck. Für die 36-stündige Übung hat man extra ein spezielles digitales Funknetzwerk aufgebaut. Daneben, in einem Zelt in dem das so genannte On-Site Operations Coordination Centre untergebracht ist, erhalten die Teams die Koordinaten für ihren nächsten Einsatz. Los ging es dabei am Freitagnacht um 1 Uhr. Trempeck: "Die Nachtsuche hat in einem Tunnel und auf einem Gelände stattgefunden." Am Morgen wurden schließlich weitere, lang vorbereitete Schadstellen im gesamten Kreisgebiet aufgebaut. Hierbei mussten sich die Helfer beispielsweise am Uhustein abseilen, in der Wutachschlucht einen Orientierungslauf absolvieren oder nach Vermissten in einem Trümmerkegel (ein zerstörtes Bauwerk, bei dem die Trümmer noch übereinander liegen) in Rottweil suchen.

Ein Objekt hierbei befindet sich auch auf dem ehemaligen Kasernengelände in Villingen. Die Helfer von der Malteser Rettungshundestaffel Rottenburg sind für den Einsatz zugeteilt worden. Die Hundeführer Jutta Sagert mit Hector, Verena Roth mit Nanuk und Gregor Schmid mit Utzi sowie Maschinist Florian Ruster und Gruppenführer Hans-Jörg Kaiser werden vom Punktrichter an einem Wohngebäude empfangen.

Als Gruppenführer nimmt Kaiser die Lagemeldung entgegen – auf Englisch. Aus dem Gebäude müssen Menschen evakuiert und gerettet werden – die Zeit rennt hierbei, denn steigendes Wasser im Keller sorgt für ein enges Zeitfenster. Die Teams verlieren deshalb keine Zeit, gehen sofort in das Gebäude und zunächst in den Keller. Kurz darauf werden die Hunde von der Leine gelassen – sie stehen nun im Mittelpunkt.

Von ihren Herrchen und Frauchen werden sie von Raum zu Raum geschickt, diesen durchsuchen sie akribisch. Ihr Riecher ist unter diesen Bedingungen goldwert, schließlich ist es stockdunkel. Es dauert deshalb auch nicht lange, bis einer der Hunde anschlägt: Eine bewusstlose Person muss aus dem Heizungskeller gerettet werden. Nach 30 Minuten ist ihre siebte Übung des Tages erledigt – nach einer Manöverkritik durch den Punktrichter können sich Helfer und Hunde ausruhen. Bis der nächste Einsatz ruft.