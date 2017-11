Villingen-Schwenningen Junger Syrer beeindruckt Zuhörer

VS-Schwenningen. Ins "Café International", in das die Stadtbibliothek Schwenningen In- und Ausländer regelmäßig einlädt zu Gesprächen und Austausch, war Ali Hamo am Samstag gekommen, um über sich, seine Familie, seine Heimat und die aktuelle Situation dort zu berichten. Er tat das in nahezu perfektem Deutsch, was staunen macht, wenn man weiß, dass der junge Syrer erst seit zwei Jahren in Deutschland lebt.

Eigentlich war sein Plan, in Syrien zu studieren und dann nach London zu gehen. Doch es kam anders. Er flüchtete ganz alleine vor dem Krieg über die Türkei, durchlief in München, Ellwangen und Donaueschingen die Aufnahmeprozeduren und geht inzwischen in die elfte Klasse des Robert-Gerwig-Gymnasiums in Furtwangen. Er lebt dort zusammen mit drei deutschen Hochschulstudenten in einer Wohngemeinschaft. "Dabei lernt man die Sprache am schnellsten", sagt er.

Seine Eltern sind in Syrien geblieben, alle zwei Tage telefoniert Ali mit ihnen. Sie wollten die Heimat nicht verlassen, weil sie sie "brauchen wie der Fisch das Wasser", sagt der Sohn und hat Verständnis dafür, ist aber auch besorgt. Jeden Tag könne etwas passieren, weiß er.