Villingen-Schwenningen Junge Musiker meistern ihren ersten Auftritt

Der Dorfplatz mit dem Treppenaufgang zum Rathaus ist ein gemütliches und heimeliges Festgelände, vorausgesetzt das Wetter macht mit. Außerdem: Wenn in Herzogenweiler gefestet wird, bleiben die Einheimischen selten allein. Und ein guter Teil der Pfaffenweiler Musikanten kommt aus Herzogenweiler.

Das breit gefächerte musikalische Open-Air-Konzert kam bestens an, Ambiente und Repertoire passten. Doch die Aufmerksamkeit musste die Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler zunächst mit den eigenen Nachwuchsmusikern teilen. Es war der erste Auftritt der Jugendkapelle vor Publikum. Die jungen Musiker gingen unbefangen ans Werk, und es hat ihnen sichtlich Spaß gemacht. Die ersten musikalischen Erfahrungen sammelten sie in den vergangenen Monaten vor allem beim früheren Dirigenten der "Großen", Lothar Mai. Nachwuchsarbeit lag ihm immer am Herzen und er führt sie auch im musikalischen Unruhestand weiter.