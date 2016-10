Villingen-Schwenningen Junge Leute stellen Thorsten Frei jede Menge Fragen

Der zweite Tag der Reise führte die Gäste aus dem Wahlkreis von Thorsten Frei direkt in den Reichstag als Herzkammer des deutschen Parlaments, wo ihnen der direkt gewählte Abgeordnete für einen ausgiebigen persönlichen Austausch zur Verfügung stand. Nach einigen einführenden Worten zu den allgemeinen Abläufen im Bundestag, zu seinen Aufgaben in der CDU/CSU-Fraktion und den wesentlichen aktuellen Themen wie die Flüchtlingsherausforderung, den Krieg in Syrien, die Bekämpfung von internationalem Terror und die Gestaltung der Globalisierung als Grundvoraussetzung für den Erhalt des Wohlstands beantwortete Thorsten Frei eine ganze Reihe von Fragen.

Das Interesse von Schülern und Lehrern drehte sich unter anderem um die Arbeitszeit von Abgeordneten, seine Verwurzelung in der CDU und das Wesen von Volksparteien, die Auswirkung der Bundesgesetzgebung auf die Kommunen und das Ziel, das direkte Finanzhilfen möglichst vollständig auf der untersten föderalen Ebene ankommen, um Prognosen zur Bundestagswahl 2017 sowie die Weiterentwicklung und Zukunft der Europäischen Union.

Mit Blick auf die EU betonte Frei, dass es im Moment in Bezug auf die Flüchtlingsherausforderungen ganz besonders auf einen effektiven Außengrenzschutz, die Überarbeitung der Asylregelungen und Entwicklungsperspektiven für Afrika ankomme, aber auch auf die Einhaltung der europäischen Verträge, wenn man an die Stabilität der Gemeinschaftswährung denke.