Villingen-Schwenningen "Jugendzentrum ist extremwichtig"

Er selbst werde nach dem Abitur "vielleicht irgendwo Jura studieren". Auch die Quotenregelung, wodurch jede Schulart der Stadt im Gremium vertreten ist, habe er von Anfang an für sinnvoll gehalten. "Sonst sitzen da nur Gymnasiasten und heben ab – das ist dann auch nicht besser für die Jugend als der jetzige Gemeinderat", sagt er. Parteiunabhängigkeit müsse ebenfalls sein und er hofft, dass die "große Chance" genutzt wird, zu zeigen, was die Jugend in VS wirklich will.

Die jetzt doch erreichte Zustimmung für ein Jugendkulturzentrum freut ihn sehr, denn ein solches sei "extrem wichtig". Das merkt er gerade ganz besonders, weil seine Stufe gerade händeringend nach Örtlichkeiten für "Stupas" (Stufenpartys) sucht und dabei ins TopTen nach Singen ausweichen muss. "Peinlich für die Stadt", findet Tim Schlenker das. Im neuen Jugendkulturzentrum könne der JGR mit der Ausrichtung von Events noch besser Präsenz zeigen, glaubt er.

Überhaupt ist Tim Schlenker sehr motiviert, jetzt zu zeigen, was in der Jugend steckt, um so unter anderem die Wahlbeteiligung für die nächste Runde deutlich zu erhöhen. Bei einem Info-Treffen mit erfahreneren Jugendgemeinderäten aus Pforzheim sei klar geworden, dass die Kommunikation mit dem Gemeinderat und die Umsetzung von Projekten wohl die schwierigsten Aufgaben werden. Tim Schlenker setzt darauf, dass die Jugend ernstgenommen werde und Beden ken aus dem Weg räumen kann.

Tim Schlenker lebt mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester in Tannheim. Nicht nur als Fan des SERC, sondern auch als junger Mann, der mit Freundin und Freunden an den Wochenenden gerne ausgeht, liegt ihm eine bessere Busanbindung der Teilorte am Herzen, denn bisher sei man immer auf das "Eltern-Taxi" angewiesen. Ob ihm dieses Ziel so viele Stimmen eingebracht hat, weiß Tim Schlenker nicht. Er selbst ist davon wohl am meisten überrascht worden. "Ich hatte nicht daran geglaubt, dass ich überhaupt in den JGR gewählt werde", sagt er und lacht.