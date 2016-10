Villingen-Schwenningen. Am Samstag, 22. Oktober, endet um Mitternacht die erste Jugendgemeinderatswahl in VS. Bei der offiziellen Wahlparty am Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr, im Jugend- und Kulturzentrum K3 an der Kalkofenstraße 3a in Villingen werden die Ergebnisse der Onlinewahl bekannt gegeben. Hierzu sind alle interessierten Jugendlichen und Erwachsenen eingeladen. Bei Getränken und Häppchen im Jugendhaus-Café kann das Ergebnis diskutiert werden.